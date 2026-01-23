Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 10:49

Россиян предупредили о хитрой схеме мошенников с сим-картами

ТАСС: мошенники обманывают жертв при помощи старых номеров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Злоумышленники активно выкупают старые телефонные номера и получают доступ к персональным данным прошлых владельцев, сообщила ТАСС руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева. По словам эксперта, затем мошенники получают доступ к банковским приложениям с маркетплейсами и оформляют кредиты.

Они сверяют номера из открытой продажи сотовых операторов с теми, которые привязаны к личным кабинетам банков или других сервисов. После этого злоумышленники приобретают такие сим-карты и пытаются получить доступ к личным кабинетам, — пояснила Лазарева.

Чтобы защититься от мошенников, нужно убедиться, что все старые номера телефона отвязаны от личных кабинетов и приложений. Также на устройства необходимо установить антивирус, добавила Лазарева.

Ранее в УБК МВД России сообщили, что запись на прием в какую-либо государственную организацию стала самым частым предлогом мошенников для получения кода из СМС-сообщения. В ведомстве подчеркнули, что на самом деле для записи в госорганы не требуется подтверждение через СМС.

мошенники
сим-карты
банки
маркетплейсы
