Назван самый частый предлог мошенников для получения кода из СМС Запись на прием стала самым частым предлогом мошенников для получения СМС-кодов

Запись на прием в какую-либо государственную организацию стала самым частым предлогом мошенников для получения кода из СМС-сообщения, сообщает УБК МВД России. В ведомстве подчеркнули, что на самом деле для записи в госорганы не требуется подтверждение через СМС.

Одним из самых распространенных предлогов для получения кода является «запись на прием» в госорганизацию. Мошенники рассказывают про «перерасчет» пенсии, тарифов ЖКХ, ошибках в налоговой декларации и т.п., приглашают в учреждение, а для подтверждения записи просят назвать код из СМС, — говорится в сообщении.

В УБК МВД обратили внимание, что запись на прием в государственные органы осуществляется только через официальные сервисы или на «Госуслугах». Код из сообщения при этом не запрашивается. Просьба продиктовать его, добавили в ведомстве, — это самый явный признак мошенничества.

