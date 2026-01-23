Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 09:02

Назван самый частый предлог мошенников для получения кода из СМС

Запись на прием стала самым частым предлогом мошенников для получения СМС-кодов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Запись на прием в какую-либо государственную организацию стала самым частым предлогом мошенников для получения кода из СМС-сообщения, сообщает УБК МВД России. В ведомстве подчеркнули, что на самом деле для записи в госорганы не требуется подтверждение через СМС.

Одним из самых распространенных предлогов для получения кода является «запись на прием» в госорганизацию. Мошенники рассказывают про «перерасчет» пенсии, тарифов ЖКХ, ошибках в налоговой декларации и т.п., приглашают в учреждение, а для подтверждения записи просят назвать код из СМС, — говорится в сообщении.

В УБК МВД обратили внимание, что запись на прием в государственные органы осуществляется только через официальные сервисы или на «Госуслугах». Код из сообщения при этом не запрашивается. Просьба продиктовать его, добавили в ведомстве, — это самый явный признак мошенничества.

Ранее стало известно, что мошенники могут начать массовую атаку на владельцев загородных участков в России. Специалисты Smart Business Alert выявили утечку данных по 10 тысячам садоводческих товариществ, что составляет около 10% от их общего числа в стране.

