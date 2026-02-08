Масленичные забавы: делаем карусель и качели для детей своими руками

На каждый день

Наши предки умели веселиться на широкую Масленицу! К первому дню праздника устанавливали висячие качели, маховые карусели и ледяные горки. Катание на этих аттракционах считалось не просто забавой, а важным обрядом: чем выше взлетишь на качелях, тем лучше уродится лен. Сегодня мы можем возродить эти традиции прямо во дворе, впрочем, даже не привязываясь к празднику. Сохраните наши советы до весны или лета — нажмите на «Добавить в закладки» и читайте дальше.

Мастерим карусель своими руками

Мастерим традиционную масленичную карусель из доступных материалов.

Выкопайте котлован глубиной 60 см и шириной 40 см, залейте бетонный фундамент с центральной металлической трубой диаметром 10 см. Когда основание затвердеет, вставьте в трубу штырь меньшего диаметра, наденьте на него цилиндрический шарикоподшипник. К подшипнику приварите 4–6 труб с квадратным сечением длиной 80–90 см — получится звезда. Прикрепите деревянные сиденья болтами с закругленными шляпками, гайки закручивайте с внутренней стороны. Отшлифуйте все швы, покройте металл антикоррозийным составом и покрасьте яркими красками.

Безопасность превыше всего

Рассчитывайте нагрузку так: стандартная детская карусель выдерживает 4–6 детей весом до 30 кг каждый. Расстояние от платформы до земли должно быть минимум 40 см. Обязательно установите защитную юбку, если платформа выше 40 см. Регулярно проверяйте крепления и подшипники.

Качели-балансир за несколько часов

Для балансира понадобятся доска длиной 2,5–3 метра и две опорные стойки высотой 60–70 см.

Установите стойки на расстоянии, равном ширине доски плюс зазор 2–3 см. Просверлите отверстия в верхушках стоек и по центру доски, соедините резьбовой шпилькой с гайками. На концах доски закрепите ручки высотой 25 см и сиденья шириной 45 см. Для стационарных качелей опоры забетонируйте, для переносных — приварите горизонтальные упоры в форме перевернутой Т.

Мастерим традиционную масленичную карусель или качели — и возрождаем добрую традицию семейных гуляний! Главное — тщательно обработайте все острые края и используйте качественный крепеж.

