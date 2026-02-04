Зимняя Олимпиада — 2026
Зимняя традиция Масленицы: как построить безопасную ледяную горку для детей

Строим ледяную горку для Масленицы: технология заливки, пошаговая инструкция Строим ледяную горку для Масленицы: технология заливки, пошаговая инструкция Фото: Shutterstock/FOTODOM
В середине февраля по всей стране будут отмечать Масленицу — шумно, вкусно и с размахом. Интерес к народным традициям с каждым годом только растет, и вместе с блинами люди все чаще вспоминают старые зимние забавы. Одна из самых любимых — катание с ледяных горок, особенно для детей.

Строим ледяную горку на Масленицу не для экстрима, а ради радости и безопасного веселья. Если рядом нет готового катка или естественного льда, его легко сделать самостоятельно: подойдет плотный утрамбованный снег, который проливают водой слоями. Лучше использовать холодную воду и заливать вечером, чтобы за ночь поверхность схватилась морозом.

Высота горки напрямую зависит от возраста ребенка:

  • для малышей 3–5 лет достаточно 50–70 см;

  • детям 6–9 лет подойдет горка до 1–1,2 метра;

  • подросткам можно делать конструкцию до 1,5–2 метров, но только при наличии длинного и пологого спуска.

Резкие уклоны и короткий выкат — главная причина травм.

Технология строительства проста.

  1. Сначала формируют основание: насыпают снег, тщательно утрамбовывают ногами или лопатой.

  2. Каркас из дерева не обязателен — при минусовой температуре прессованный снег отлично держит форму.

  3. Далее делают спуск: поверхность выравнивают, убирая кочки и углы.

  4. После этого начинается заливка — воду льют тонким слоем, дают замерзнуть и повторяют процесс 3–5 раз.

Ступеньки вырезают сбоку или позади горки, делая неглубокие, но широкие ступени. Их тоже проливают водой для прочности. Однако мы настоятельно советуем после посыпать их песком — для безопасного подъема. Перила желательны, особенно если горка выше метра: их можно сформировать из снежных валиков по бокам подъема.

Инструменты для стройки

Для работы понадобятся:

  • лопата;

  • ведро или лейка;

  • теплая вода;

  • перчатки;

  • скребок для выравнивания поверхности (при желании).

Строим ледяную горку для Масленицы — это несложно, если соблюдать технологию и учитывать возраст детей. Такая забава превращает праздник в настоящее событие и дарит эмоции, которые запоминаются надолго.

Виктория Семенова
