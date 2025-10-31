Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 08:36

Шел, упал, очнулся, гипс: что делать при травме в гололед на улице

Ранняя осень и ее переход в зиму радует снегом, но омрачает гололедом. Именно замерзшие тротуар и дороги становятся полосой препятствий со скользкими ловушками для прохожих. Многие в межсезонье задаются вопросом: что делать, если упал в гололед на улице? Ответ зависит от состояния здоровья, тяжести падения и обстоятельств. Давайте разберем все по порядку.

Чем опасен гололед?

Гололед особенно опасен для пожилых людей, детей и тех, у кого проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Он увеличивает риск переломов, вывихов, ушибов и сотрясений мозга. Даже падение с небольшой высоты может привести к серьезным последствиям. Поэтому важно знать, как правильно вести себя на скользкой поверхности.

Чтобы не упасть на скользком тротуаре, старайтесь ходить мелкими шагами, слегка согнув колени. Центр тяжести должен быть над опорой — держите спину ровно, руки свободно. Избегайте разговоров по телефону и спешки. Обувь должна быть с нескользящей подошвой. Если видите особенно скользкий участок — обойдите его или пройдите по снегу, если он есть.

Что делать, если упал в гололед на улице?

Первое — не паникуйте. Попробуйте пошевелить конечностями. Если боль резкая, особенно в руке или ноге, не пытайтесь вставать. Осторожно оцените, где и что болит. При сильной боли, невозможности двигать конечностью или подозрении на перелом ни в коем случае не вставайте самостоятельно.

Если вы не можете встать, постарайтесь привлечь внимание прохожих. Попросите позвонить в скорую помощь. Дождитесь медиков — они проведут осмотр и решат, нужна ли госпитализация. Ни в коем случае не ездите в травмпункт сами, если чувствуете сильную боль или слабость.

Если вы потеряли сознание при падении, помощь должна быть оказана немедленно. Свидетели обязаны вызвать «неотложку». Даже после кратковременной потери сознания человеку может понадобиться медицинская помощь — возможны сотрясение мозга или внутренние повреждения.

Определить, нужна ли помощь медиков, можно по таким признакам: сильная боль, отек, изменение формы конечности, головокружение, тошнота, потеря сознания. При любом из этих симптомов — звоните 103.

Знание этих простых правил поможет вам пережить межсезонье и предстоящую зиму без травм и четко понимать, что делать, если упал в гололед на улице. Берегите себя!

гололедица
травмы
советы
лайфхаки
помощь
Валентина Еремеева
В. Еремеева
