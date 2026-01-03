Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 04:59

В Совфеде раскрыли, от каких налогов освобождены пенсионеры

Сенатор Мельникова: пенсионеры могут не платить налог на один объект имущества

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Статус пенсионера позволяет не платить налог на имущество с одной квартиры, жилого дома, хозпостройки и гаража, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова. По ее словам, также для этой категории россиян есть льготы по земельному и транспортному налогам.

При этом освобождение от уплаты налога можно получить только по одному объекту каждого вида: на одну квартиру или один дом, — отметила Мельникова.

Она добавила, что льготы по земельному налогу заключаются в том, что они могут уменьшить сумму к оплате на один земельный участок, который находится у них в собственности, пользовании или пожизненном наследуемом владении.

Ранее стало известно, что значительное повышение пенсионных выплат с начала 2026 года ожидает определенную категорию граждан. Как сообщил зампред комитета по бюджету и налогам депутат Каплан Панеш, для получения прибавки в 35% пенсионерам необходимо соответствовать нескольким ключевым критериям, в частности до конца года достигнуть 80-летнего возраста.

До этого сообщалось, что партия «Справедливая Россия» подготовила законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии для всех российских граждан. Выплату планируют осуществлять в декабре, чтобы обеспечить пожилых людей дополнительными средствами на праздники.

сенаторы
налоги
пенсионеры
имущество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ потеряли восемь пунктов управления БПЛА за сутки
Российские танкисты разгромили опорный пункт ВСУ под Красноармейском
«Считает мерзким»: в Польше набросились на Туска из-за путаницы
Сон о лисе: любовь, обман или богатство?
В Совфеде раскрыли, от каких налогов освобождены пенсионеры
Индийские бизнесмены хотят занять освободившееся место на рынке России
«Видели всех»: беженка рассказала, где поселили наемников ВСУ в ДНР
Шерпа рассказала о неувязке позиции США по вопросу санкций
Трамп остановил сделку по полупроводникам
В Сергиевом Посаде начался пожар площадью три тысячи квадратных метров
«Принять потерю»: в США высказались о территориальных уступках Киева
Автобус столкнулся с грузовиком на шоссе и 11 человек погибли
Мошенники стали обзванивать банки от имени своих жертв
Фаза Луны сегодня, 3 января: что принесет первое полнолуние 2026 года
Россия отреагировала на празднование дня рождения Бандеры в Австрии
Угроза атаки БПЛА была объявлена на Северном Кавказе
На Земле началась первая в 2026 году магнитная буря
Частный вертолет с четырьмя людьми разбился в горах
Дмитриев назвал единственную реальную надежду для Европы
Иранская полиция изъяла у протестующих огнестрельное и холодное оружие
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.