В Совфеде раскрыли, от каких налогов освобождены пенсионеры Сенатор Мельникова: пенсионеры могут не платить налог на один объект имущества

Статус пенсионера позволяет не платить налог на имущество с одной квартиры, жилого дома, хозпостройки и гаража, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова. По ее словам, также для этой категории россиян есть льготы по земельному и транспортному налогам.

При этом освобождение от уплаты налога можно получить только по одному объекту каждого вида: на одну квартиру или один дом, — отметила Мельникова.

Она добавила, что льготы по земельному налогу заключаются в том, что они могут уменьшить сумму к оплате на один земельный участок, который находится у них в собственности, пользовании или пожизненном наследуемом владении.

Ранее стало известно, что значительное повышение пенсионных выплат с начала 2026 года ожидает определенную категорию граждан. Как сообщил зампред комитета по бюджету и налогам депутат Каплан Панеш, для получения прибавки в 35% пенсионерам необходимо соответствовать нескольким ключевым критериям, в частности до конца года достигнуть 80-летнего возраста.

До этого сообщалось, что партия «Справедливая Россия» подготовила законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии для всех российских граждан. Выплату планируют осуществлять в декабре, чтобы обеспечить пожилых людей дополнительными средствами на праздники.