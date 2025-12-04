Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Пенсионерам предложили подарить 13-ю выплату к Новому году

РИАН: «Справедливая Россия» внесет в ГД проект о 13-й пенсии для пожилых людей

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Партия «Справедливая Россия» подготовила законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии для всех российских пенсионеров, передает РИА Новости. Выплату планируют осуществлять в декабре, чтобы обеспечить пожилых людей дополнительными средствами на праздники.

Инициатива будет внесена в Госдуму уже в четверг, 4 декабря. Документ предполагает внесение изменений в закон «О страховых пенсиях». Согласно проекту, размер дополнительной выплаты будет равен сумме страховой пенсии по старости конкретного получателя, но не может быть меньше полуторакратного прожиточного минимума пенсионера по России.

Лидер партии Сергей Миронов, выступающий автором идеи, подчеркнул, что цель нововведения — финансово поддержать пенсионеров в преддверии Нового года. Он напомнил, что его партия давно продвигает эту инициативу и была первой, кто предложил в Госдуме ввести подобную ежегодную доплату. По данным политика, в 2025 году это будет около 22,8 тысячи рублей.

Принятие фракционного законопроекта может стать ярким примером реализации государственной политики, направленной на улучшение качества жизни граждан преклонного возраста, — подчеркнул глава партии.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышев предложили ввести ежегодную новогоднюю выплату для пенсионеров. Сумма «Новогоднего капитала» составит 5 тыс. рублей. Согласно идее парламентария, необлагаемая налогом единовременная выплата должна производиться всем получателям пенсий по старости — как страховых, так и социальных.

