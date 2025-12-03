Российским пенсионерам предложили платить «Новогодний капитал» Депутат Чернышев: на Новый год надо ежегодно дарить пенсионерам 5 тыс. рублей

Российским властям необходимо ввести ежегодную новогоднюю выплату для пенсионеров, говорится в письме вице-спикера Бориса Чернышева на имя главы Минтруда Антона Котякова, передает РИА Новости со ссылкой на документ. Сумма «Новогоднего капитала» составит 5 тыс. рублей.

Согласно идее парламентария, единовременная выплата должна производиться всем получателям пенсий по старости — как страховых, так и социальных. Деньги, не облагаемые налогом, планируется перечислять не позднее чем за две недели до конца декабря. Эта мера призвана помочь старшему поколению с планированием праздничных расходов и одновременно усилит социальную защиту и повысит качество жизни пожилых людей.

Прошу вас рассмотреть возможность инициации и проработки вопроса о введении специальной ежегодной выплаты <…> в размере 5000 (пяти тысяч) рублей, — сказано в документе.

Чернышов уверен, что такая поддержка станет значимым шагом, продемонстрирует государственную заботу и дополнительно стимулирует потребительскую активность в предпраздничный период. Инициатива требует рассмотрения и проработки в Минтруде.

Ранее стало известно, что часть пенсионных накоплений россиян можно использовать для финансирования российской экономики. Как заявил на форуме ВТБ «Россия зовет!» глава Kismet Capital Group Иван Таврин, надо вкладывать до 5% средств в фонды прямых инвестиций.