Пенсионным накоплениям россиян нашли новое применение

Часть пенсионных накоплений россиян можно использовать для финансирования российской экономики, заявил на форуме ВТБ «Россия зовет!» глава Kismet Capital Group Иван Таврин. Он предложил вкладывать до 5% средств в фонды прямых инвестиций. Бизнесмен напомнил, что многие российские компании-лидеры, включая «Яндекс» и Ozon, были созданы именно благодаря иностранным пенсионным капиталам.

Сегодня, по его словам, экономике не хватает подобных долгосрочных инвестиционных инструментов. Таврин подчеркнул, что речь идет не о рискованных вложениях всех средств, а лишь о небольшой доле.

Основная часть активов фондов (около 80%) по-прежнему должна оставаться в надежных инструментах, таких как облигации. По его мнению, грамотное управление даже малыми объемами «длинных денег» позволило бы увеличить ресурсы пенсионной системы и дать импульс для развития бизнеса. Таврин привел в пример другие страны, где доля альтернативных инвестиций в пенсионных портфелях значительно выше.

Я ни в коем случае не призываю взять и инвестировать деньги российских пенсионеров полностью в такого рода инструменты, потому что, конечно же, это рискованная затея, — пояснил он.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что введение технологического сбора не окажет серьезного воздействия на потребительские настроения в стране. По его мнению, данная мера, напротив, создаст важный финансовый источник для обеспечения технологического суверенитета России.