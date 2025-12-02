Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 21:20

Пенсионным накоплениям россиян нашли новое применение

Таврин: 5% пенсий россиян надо направить на инвестиции в экономику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Часть пенсионных накоплений россиян можно использовать для финансирования российской экономики, заявил на форуме ВТБ «Россия зовет!» глава Kismet Capital Group Иван Таврин. Он предложил вкладывать до 5% средств в фонды прямых инвестиций. Бизнесмен напомнил, что многие российские компании-лидеры, включая «Яндекс» и Ozon, были созданы именно благодаря иностранным пенсионным капиталам.

Сегодня, по его словам, экономике не хватает подобных долгосрочных инвестиционных инструментов. Таврин подчеркнул, что речь идет не о рискованных вложениях всех средств, а лишь о небольшой доле.

Основная часть активов фондов (около 80%) по-прежнему должна оставаться в надежных инструментах, таких как облигации. По его мнению, грамотное управление даже малыми объемами «длинных денег» позволило бы увеличить ресурсы пенсионной системы и дать импульс для развития бизнеса. Таврин привел в пример другие страны, где доля альтернативных инвестиций в пенсионных портфелях значительно выше.

Я ни в коем случае не призываю взять и инвестировать деньги российских пенсионеров полностью в такого рода инструменты, потому что, конечно же, это рискованная затея, — пояснил он.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что введение технологического сбора не окажет серьезного воздействия на потребительские настроения в стране. По его мнению, данная мера, напротив, создаст важный финансовый источник для обеспечения технологического суверенитета России.

