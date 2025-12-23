Новый год-2026
23 декабря 2025 в 12:46

Киберэксперт рассказала, как распознать поддельные аккаунты по продаже икры

Киберэксперт Карлова: у поддельных аккаунтов по продаже икры закрыты комментарии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
У мошеннических аккаунтов по продаже икры и других морепродуктов чаще всего закрыты комментарии, заявила MIR24.TV киберэксперт Дарья Карлова. Она отметила, что в предновогодний период злоумышленники особенно активизировались.

Есть несколько признаков, по которым можно определить мошенников. Большое количество подписчиков, закрытые комментарии, множество публикаций за непродолжительное время и подозрительно выгодные цены, — перечислила Карлова.

Она уточнила, что аферисты нередко создают каналы с выдуманными отзывами. Однако сам раздел с обратной связью закрыт и там нельзя ничего написать. Пользователям важно обращать внимание на детали и критически оценивать предложения.

Ранее президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская посоветовала выключать мобильные данные для защиты от мошенников. Она напомнила, что госведомства никогда не звонят гражданам с требованием срочных действий. Любой подобный звонок автоматически становится подозрительным.

