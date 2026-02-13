Двое подростков и женщина пострадали при атаке ВСУ на Волгоградскую область

Подразделения противовоздушной обороны Минобороны РФ отражают массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров в своем Telegram-канале. По его словам, на данный момент известно о трех пострадавших и поврежденных домах.

Противник цинично атакует жилые дома, а также объекты промышленной инфраструктуры, — указал губернатор.

Наибольший ущерб причинен дому многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района. В результате был госпитализирован 12‑летний мальчик.

В Красноармейском районе в больницу доставлены 18‑летний юноша и женщина. На данный момент их жизни ничего не угрожает.

Падения БПЛА были зафиксированы в Волгограде на бульваре 30-летия Победы, улице 8-й Воздушной Армии и проспекте Героев Сталинграда. Повреждены автомобили, выбиты стекла в квартирах. Обломки также упали на территории нескольких промышленных предприятий.

Губернатор поручил оперативным службам провести подомовой обход, уточнить масштаб повреждений, оказать всю необходимую помощь пострадавшим и привести в готовность пункты временного размещения. Ликвидация последствий продолжается.

