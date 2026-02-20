Полицейские раскрыли убийство и нашли преступника спустя 33 года В Волгоградской области задержали подозреваемого в убийстве 33-летней давности

Сотрудники правоохранительных органов Волгоградской области задержали подозреваемого в убийстве 33-летней давности, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. Предполагается, что в июле 1992 года мужчина ранил в шею водителя автомобиля и скрылся. Потерпевший скончался от массивной кровопотери.

В рамках дополнительного расследования очевидцу была предъявлена фотография подозреваемого, выполненная более 30 лет назад. Свидетель уверенно опознал на снимке молодого человека, который в день преступления находился в автомобиле потерпевшего и скрылся с места происшествия, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что следователи и криминалисты дополнительно изучили ранее изъятые следы по современным криминалистическим учетам. Это позволило установить личность мужчины, причастного к нападению.

