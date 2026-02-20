Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 16:59

Полицейские раскрыли убийство и нашли преступника спустя 33 года

В Волгоградской области задержали подозреваемого в убийстве 33-летней давности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники правоохранительных органов Волгоградской области задержали подозреваемого в убийстве 33-летней давности, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. Предполагается, что в июле 1992 года мужчина ранил в шею водителя автомобиля и скрылся. Потерпевший скончался от массивной кровопотери.

В рамках дополнительного расследования очевидцу была предъявлена фотография подозреваемого, выполненная более 30 лет назад. Свидетель уверенно опознал на снимке молодого человека, который в день преступления находился в автомобиле потерпевшего и скрылся с места происшествия, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что следователи и криминалисты дополнительно изучили ранее изъятые следы по современным криминалистическим учетам. Это позволило установить личность мужчины, причастного к нападению.

Ранее в Ленинградской области местного жителя признали виновным в убийстве матери двух детей. Он получил семь лет лишения свободы и должен выплатить компенсацию детям погибшей — по миллиону рублей каждому.

Волгоград
Волгоградская область
убийства
расследования
СК РФ
задержания
убийцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Могу сказать»: Трамп ответил на вопрос об ударах по Ирану
В Британии раскрыли возможно последствие для брата Карла III из-за Эпштейна
В Совфеде резко отреагировали на ожидание ЕС уступок от России
Страна ЕС обязалась спонсировать Украину до 2036 года
Сербякина раскрыла условие воссоединения с группой Serebro
«Группа риска — подростки»: психиатр о весенних обострениях
Следователи допросят спасшегося при ЧП на Байкале туриста
В Госдуме заговорили о запрете видеоигр в России
Операция, стримы, Германия, гнев из-за мигрантов: как живет Андрей Гайдулян
Политолог объяснил, почему Украина не попадет в ЕС ни при каких условиях
Путин обсудил с Совбезом оборонные исследования
Путин попросил Мединского рассказать об итогах переговоров в Женеве
Стало известно, были ли дети среди погибших на Байкале туристов
СК завершил расследование громкого дела о наживании на льготах
Путин предоставил гражданство корреспонденту из Сирии
Экс-нардеп оценил перспективу возможной отставки Зеленского
Назван победитель в масс-старте по биатлону на Олимпиаде
Кадыров показал видео с необычной экипировкой бойцов «Ахмата»
«Думала, утонула»: мать погибшей на Валааме девушки раскрыла, где ее нашли
Установлены личности погибших при трагедии с «буханкой» на Байкале
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.