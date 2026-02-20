Жителю Ленинградской области вынесли приговор за убийство матери двух детей

В Ленинградской области местного жителя признали виновным в убийстве матери двух детей, сообщает «Петербург2». Он получил семь лет лишения свободы и должен выплатить компенсацию детям погибшей — по миллиону рублей каждому.

Сообщается, что мужчина нанес потерпевшей не менее восьми ударов по голове и рукам. Женщина скончалась в медицинском учреждении, несмотря на помощь врачей.

Обвиняемый не отрицал вину, однако пытался оправдать свои действия эмоциональным срывом и состоянием аффекта. Суд счел эти доводы недостаточными для смягчения приговора.

