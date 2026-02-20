Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 15:51

Жителю Ленинградской области вынесли приговор за убийство матери двух детей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Ленинградской области местного жителя признали виновным в убийстве матери двух детей, сообщает «Петербург2». Он получил семь лет лишения свободы и должен выплатить компенсацию детям погибшей — по миллиону рублей каждому.

Сообщается, что мужчина нанес потерпевшей не менее восьми ударов по голове и рукам. Женщина скончалась в медицинском учреждении, несмотря на помощь врачей.

Обвиняемый не отрицал вину, однако пытался оправдать свои действия эмоциональным срывом и состоянием аффекта. Суд счел эти доводы недостаточными для смягчения приговора.

Ранее сообщалось, что жителя Крыма отправили на принудительное лечение после убийства матери и брата. Суд вынес постановление о применении мер медицинского характера в отношении 27-летнего жителя села Войково.

Ленинградская область
убийства
суды
приговоры
