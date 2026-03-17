17 марта 2026 в 05:05

Толкование сна об убийстве: чего ждать наяву

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сон, в котором вам довелось убить человека, часто вызывает тревогу и страх. Однако большинство популярных сонников сходятся во мнении, что такой сюжет крайне редко предвещает реальное насилие или беду. Это скорее символический акт, связанный с глубокими внутренними процессами, завершением определенного этапа или борьбой с собственными недостатками.

Согласно соннику Миллера, убийство во сне может означать вашу победу над обстоятельствами или врагами. Если вы убили врага, это к успеху в делах и преодолению препятствий. Сонник Ванги трактует такой сюжет как предупреждение о возможных крупных переменах: убивая кого-то, вы словно «убиваете» свое прошлое, освобождая место для нового. Эзотерический сонник утверждает, что это сновидение символизирует избавление от надоевших связей, устаревших убеждений или мучительных воспоминаний. Видеть себя убийцей незнакомца — к скорым переменам в жизни.

Для мужчин такой сон часто является отражением конкурентной борьбы. Это может означать подавление соперника в бизнесе или карьерный рост, достигнутый за счет жестких решений. Также это может указывать на стремление уничтожить в себе какие-то слабости или вредные привычки, мешающие двигаться вперед.

Для женщины сон об убийстве часто имеет эмоциональную подоплеку. Это может символизировать разрыв с прошлыми отношениями или уничтожение обид на бывшего партнера. Если женщина убивает во сне незнакомца, это говорит о ее готовности к радикальным переменам в личной жизни или об избавлении от внутренних страхов и комплексов. Иногда такой сон снится к сильному конфликту или необходимости защищать свои интересы.

Важно помнить о деталях. Убийство в целях самообороны снится к тому, что вы наяву сможете защитить свою честь. Если же после содеянного вы испытываете раскаяние, это знак того, что вам стоит мягче относиться к окружающим. В целом убить человека во сне — это всегда знак трансформации и завершения старого этапа.

Елизавета Макаревич
