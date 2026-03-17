В России могут изменить соотношение долга и процентов в платеже по ипотеке Сенатор Гибатдинов: ипотечный платеж должен включать 50% основного долга

Российским банкам следует кардинально изменить структуру ипотечного платежа, направляя на погашение основного долга не менее половины вносимой заемщиком суммы, заявил NEWS.ru сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов. По его словам, действующая система кредитования является несправедливой по отношению к гражданам.

Вместе с депутатами ГД из фракции КПРФ ведем работу над законодательной инициативой, которая обяжет банки внедрить обязательное соотношение в ежемесячном платеже по кредитным продуктам. Не менее 50% средств должно идти в пользу погашения основного долга. Человеку нужно видеть реальное сокращение тела ипотеки, а не кормить банковские организации. На мой взгляд, граждане имеют право на честное и прозрачное кредитование. Сегодня сложилась абсолютно несправедливая ситуация: люди берут кредит, думают, что постепенно гасят свой долг, а на деле первые годы практически полностью выплачивают проценты — чистую прибыль банка, — высказался Гибатдинов.

Он также обратил внимание на проблему досрочного погашения ипотеки, которое может негативно сказаться на кредитной истории заемщика. По его словам, банки не должны получать сверхприбыль за счет введения людей в заблуждение, поэтому предложенная норма должна быть закреплена законодательно.

Действующая система фактически наказывает тех, кто пытается досрочно погасить ипотеку. Часто это негативно отражается на кредитной истории, снижая скоринговый балл. Получается, если ты хочешь освободиться от долгов быстрее, то тебя за это просто штрафуют. КПРФ будет настаивать на законодательном закреплении структуры ипотечного платежа. Банки должны зарабатывать на реальных услугах, а не на введении людей в заблуждение. Сверхприбыль кредитных организаций не может быть важнее здравого смысла, — подытожил Гибатдинов.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что банки следует обязать предоставлять ипотечные кредиты на строительство частной недвижимости своими силами. По его словам, большое число россиян хотело бы жить в собственном доме.