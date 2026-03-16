Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 19:49

В Иране указали на главную ошибку США в плане убийства Хаменеи

Посол Рузбехани: убийство Хаменеи не ослабило иранский народ

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля не привело к расколу общества, заявил посол страны в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани. По его словам, произошедшее, напротив, сплотило народ, передает ТАСС.

Они [США и Израиль] хотели ослабить наш народ, чтобы он был в страхе, они хотели, чтобы наши люди боялись, они думали, что убийство верховного лидера ослабит наш народ, но дело было иначе. То, что народ показывает свою силу, говорит о том, что он не ослаблен, — подчеркнул дипломат.

Рузбехани добавил, что после гибели верховного лидера работа правительства не изменилась. По его словам, новый лидер оперативно вступил в должность и заявил о сохранении стабильности, а действия США поставили под угрозу ситуацию на Ближнем Востоке и мировую экономику.

Посол Ирана в России Казем Джалали ранее заявил, что Трамп, который заявляет о победе над Ираном, лжет всему миру. Он напомнил, что американский лидер и прежде говорил неправду о событиях на Ближнем Востоке.

Ближний Восток
Иран
Али Хаменеи
США
Израиль
убийства
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.