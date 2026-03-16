В Иране указали на главную ошибку США в плане убийства Хаменеи

Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля не привело к расколу общества, заявил посол страны в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани. По его словам, произошедшее, напротив, сплотило народ, передает ТАСС.

Они [США и Израиль] хотели ослабить наш народ, чтобы он был в страхе, они хотели, чтобы наши люди боялись, они думали, что убийство верховного лидера ослабит наш народ, но дело было иначе. То, что народ показывает свою силу, говорит о том, что он не ослаблен, — подчеркнул дипломат.

Рузбехани добавил, что после гибели верховного лидера работа правительства не изменилась. По его словам, новый лидер оперативно вступил в должность и заявил о сохранении стабильности, а действия США поставили под угрозу ситуацию на Ближнем Востоке и мировую экономику.

Посол Ирана в России Казем Джалали ранее заявил, что Трамп, который заявляет о победе над Ираном, лжет всему миру. Он напомнил, что американский лидер и прежде говорил неправду о событиях на Ближнем Востоке.