Невролог назвал неожиданный признак СДВГ у взрослых людей

Невролог Чутко: страсть к шопингу может указывать на СДВГ у взрослого человека

Неконтролируемая тяга совершать покупки может сигнализировать о синдроме дефицита внимания и гиперактивности у взрослого человека, заявил в беседе с KP.RU невролог Леонид Чутко. По его словам, люди с СДВГ нередко попадают в ДТП, срывают дедлайны и часто меняют место работы.

Симптомы этого расстройства отличаются у взрослых и детей, отметил Чутко. Так, гиперактивность последних со временем перерастает в постоянное внутреннее беспокойство, а импульсивность выливается в страсть к шопингу.

Врач добавил, что взрослые с СДВГ нередко страдают забывчивостью, им также трудно концентрироваться на чем-либо. Помимо проблем с работой, у них часто возникают трудности с построением личной жизни.

Ранее врач-психиатр Артем Гилев рассказал, что число подростков с ментальными расстройствами увеличилось из-за демографической ситуации. Он отметил, что большее количество пациентов не означает, что школьники стали болеть чаще.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

