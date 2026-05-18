Невролог назвал неожиданный признак СДВГ у взрослых людей

Неконтролируемая тяга совершать покупки может сигнализировать о синдроме дефицита внимания и гиперактивности у взрослого человека, заявил в беседе с KP.RU невролог Леонид Чутко. По его словам, люди с СДВГ нередко попадают в ДТП, срывают дедлайны и часто меняют место работы.

Симптомы этого расстройства отличаются у взрослых и детей, отметил Чутко. Так, гиперактивность последних со временем перерастает в постоянное внутреннее беспокойство, а импульсивность выливается в страсть к шопингу.

Врач добавил, что взрослые с СДВГ нередко страдают забывчивостью, им также трудно концентрироваться на чем-либо. Помимо проблем с работой, у них часто возникают трудности с построением личной жизни.

