Невролог перечислил главные факторы, разрушающие здоровье после 30 лет

Хронический стресс, постоянная тревожность, недосып, сидячий образ жизни и чрезмерное использование гаджетов начинают медленно разрушать здоровье уже после 30 лет, предупредил в беседе с LIFE.ru невролог Дмитрий Макаров. Другим негативным фактором он назвал информационный шум.

Постоянное эмоциональное напряжение влияет не только на настроение, но и физическое состояние, напомнил Макаров. Так стресс негативно отражается на гормональном фоне и ухудшает качество сна. Недосып, в свою очередь, нередко усиливает тревожность и головные боли.

Круглосуточное потребление новостей и контента из соцсетей и мессенджеров также постепенно истощает нервную систему, отметил врач. Он добавил, что сидячий образ жизни провоцирует напряжение в шее и плечах, а смартфоны создают дополнительную нагрузку на глаза и позвоночник.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская заявила, что душный и спертый воздух в помещении или транспорте способен вызывать кислородное голодание и снижать концентрацию внимания. По ее словам, основная опасность длительного нахождения в духоте заключается в замедлении всех реакций организма.