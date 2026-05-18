День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 14:03

Путин обсудил с Совбезом важный вопрос

Путин обсудил с Совбезом развитие отрасли редкоземельных металлов

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Глава государства обсудил вопрос развития отрасли редких и редкоземельных металлов для обеспечения технологического суверенитета и нацбезопасности страны.

Мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета безопасности и его оперативного совещания. Вместе с тем, думаю, что он попал не случайно в нашу повестку дня. Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации. Вопрос чрезвычайно важный для всех участников нашего собрания, понятно почему, — констатировал Путин.

Ранее Путин отметил, что сбережение национального языка, культуры и исторической памяти является прочным фундаментом для суверенного развития государства и общества. Глава страны направил официальное обращение гостям масштабного мероприятия, приуроченного к 90-летнему юбилею со дня рождения выдающегося ученого Людмилы Вербицкой.

До этого Путин на Совете законодателей заявил, что России требуется сформировать свою наиболее эффективную систему контроля искусственного интеллекта, принимая во внимание международную практику. Глава государства обратил особое внимание на то, что технологии ИИ сейчас коренным образом трансформируют все глобальные процессы на планете.

Власть
Владимир Путин
Россия
металлы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зеленского сольют следом»: почему Ермак с трудом «наскреб» $3 млн на залог
В России зарегистрировали 32 новых жизненно важных препарата
Доллару предсказали рекордное падение
Эндокринолог перечислила ключевые факторы заболеваний щитовидки
Экономист ответил, вырастут ли зарплаты из-за дефицита кадров
Суд в Москве оштрафовал известного разработчика игр
Пашинян вышел из себя и сорвался на матери адвоката Согоян
Лавров отреагировал на приглашение посетить Экваториальную Гвинею
Дезертировавший боец ВСУ порезал ножом двух украинцев
Лавров попросил другие страны не лезть в работу иранской АЭС «Бушер»
Вдова Добрынина признана потерпевшей по делу о краже авторских прав
Возле дома пострадавшей девочки в Подмосковье появились анонимные послания
Стало известно, какие бананы наиболее полезны для здоровья
В Киеве заявили об успешных испытаниях своей первой управляемой авиабомбы
Политолог ответил, давит ли ЕС на Украину в целях снижения возраста призыва
Выругавшегося матом при Хинштейне главу района ждет проверка
Бойцы группировки «Юг» ликвидировали склад ВСУ под Славянском
Турэксперт объяснил, почему подешевели поездки из Екатеринбурга в Китай
Обильные майские снегопады накрыли один российский город
В МИД раскрыли, как Россия оценивает сотрудничество с США
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.