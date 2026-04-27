Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 15:05

Путин объяснил, как в России надо контролировать ИИ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

России необходимо найти собственную оптимальную модель регулирования искусственного интеллекта, учитывая зарубежный опыт, заявил президент РФ Владимир Путин на Совете законодателей. Он подчеркнул, что ИИ меняет весь мир.

На повестке — первые контуры нормативной базы в сфере искусственного интеллекта. С учетом зарубежного опыта нужно найти свою оптимальную, сбалансированную модель регулирования этих технологий, кардинально меняющих весь мир, — сказал Путин.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России необходимо стремиться к глобальному лидерству в области искусственного интеллекта и наращивать свое влияние, так как слабые страны становятся легкой мишенью. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что о важности развития технологий ИИ неоднократно говорил и президент.

Кроме того, глава государства поручил правительству и руководителям субъектов страны подготовить национальную стратегию по внедрению систем искусственного интеллекта. Согласно заявлению президента, к 2030 году технологии ИИ предстоит применять во всех сферах — от промышленности и перевозок до энергетики, государственного управления и обучения.

Власть
Россия
Владимир Путин
искусственный интеллект
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.