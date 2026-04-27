Путин объяснил, как в России надо контролировать ИИ Путин: России нужно найти модель регулирования ИИ с учетом зарубежного опыта

России необходимо найти собственную оптимальную модель регулирования искусственного интеллекта, учитывая зарубежный опыт, заявил президент РФ Владимир Путин на Совете законодателей. Он подчеркнул, что ИИ меняет весь мир.

На повестке — первые контуры нормативной базы в сфере искусственного интеллекта. С учетом зарубежного опыта нужно найти свою оптимальную, сбалансированную модель регулирования этих технологий, кардинально меняющих весь мир, — сказал Путин.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России необходимо стремиться к глобальному лидерству в области искусственного интеллекта и наращивать свое влияние, так как слабые страны становятся легкой мишенью. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что о важности развития технологий ИИ неоднократно говорил и президент.

Кроме того, глава государства поручил правительству и руководителям субъектов страны подготовить национальную стратегию по внедрению систем искусственного интеллекта. Согласно заявлению президента, к 2030 году технологии ИИ предстоит применять во всех сферах — от промышленности и перевозок до энергетики, государственного управления и обучения.