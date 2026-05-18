Глава Росатома указал на тревожную ситуацию вокруг ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ

Радиационные риски из-за ударов по Запорожской атомной электростанции и городу-спутнику Энергодару возрастают день ото дня, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на полях конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде. По его словам, ситуация подходит к черте, за которой «не будет добра». Прямая трансляция ведется на сайте мероприятия.

Не могу не поделиться со всевозрастающей тревогой, после окончания перемирия, посвященного Дню Победы и в выходные, и в последние сутки постоянно растет давление, постоянно увеличивается количество атак на Запорожскую атомную электростанцию, — сказал он.

Лихачев уточнил, что буквально за последние сутки было нанесено несколько десятков ударов, в результате чего город на 11 часов остался без электроснабжения. Сейчас подачу удалось восстановить, однако она периодически «рвется».

Глава Росатома назвал атаки ВСУ по социальным объектам «раскачиванием ситуации вплоть до катастрофической» и призвал Европу приложить все усилия для деэскалации. Он также отметил, что на площадке АЭС, по самым скромным оценкам, находится около 2600 тонн ядерного топлива.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что высокая активность украинских войск зафиксирована в прошедшие выходные вокруг Энергодара. По ее словам, речь идет и об объектах, связанных с обеспечением работы ЗАЭС.