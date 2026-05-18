18 мая 2026 в 08:58

ВСУ за выходные активизировались вокруг Энергодара и ЗАЭС

ЗАЭС: за выходные отмечена высокая активность ВСУ вокруг Энергодара и станции

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
Высокая активность украинских войск зафиксирована в прошедшие выходные вокруг Энергодара, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, которые приводит ТАСС, речь идет и об объектах, связанных с обеспечением работы Запорожской атомной электростанции.

В целом за выходные отмечалась высокая активность ВСУ вокруг Энергодара и объектов, связанных с обеспечением работы станции, — отметила она.

Утром 18 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 50 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать акваторию Азовского моря. Утром 17 мая сообщалось о 556 сбитых БПЛА.

До этого глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что удары со стороны Вооруженных сил Украины полностью вывели из строя обе действующие автозаправочные станции в Энергодаре. По его словам, поступающие из города новости в последнее время все больше напоминают фронтовые сводки из-за высокой интенсивности обстрелов.

