День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 08:45

Стало известно, какие объекты Ирана включили в список целей для ударов США

CNN: Пентагон подготовил список целей в Иране для ударов при возобновлении войны

Фото: Foad Ashtari/ Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Пентагон подготовил список потенциальных целей для ударов по Ирану на случай, если президент США Дональд Трамп прикажет возобновить войну на Ближнем Востоке, передает американский телеканал CNN со ссылкой на информированные источники. По информации журналистов, среди рассматриваемых объектов — энергетическая и инфраструктурная сети страны.

Пентагон подготовил серию планов по военным целям на случай, если Трамп в конечном счете решит одобрить новые удары, — говорится в материале.

Канал отметил, что Трамп в воскресенье, 17 мая, после возвращения из Китая обсудил дальнейшие шаги в отношении Тегерана с высокопоставленными членами своей администрации. На встрече в его гольф-клубе в Вирджинии присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник Стив Уиткофф. Телеканал не раскрывает деталей беседы, но обращает внимание, что Трамп разочарован затянувшейся блокадой Ормузского пролива и ее влиянием на мировые нефтяные цены.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что на фоне конфликта вокруг Ирана и остановки транзита через Ормузский пролив мировые запасы нефти сократились до минимума с 2018 года. По данным Morgan Stanley, этот спад, составивший в марте — апреле рекордные 4,8 млн баррелей в сутки, стал крупнейшим за всю историю наблюдений.

Мир
США
Дональд Трамп
войны
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В четырех районах Петербурга и Ленобласти отключат ГВС
Вирусолог оценил опасность COVID-19
Стоимость нефти Brent выросла после угроз Трампа в адрес Ирана
ФосАгро вручили награду отраслевой премии Data Award 2026 за ИИ-проект
Криминалист назвал наиболее вероятную версию пропажи Усольцевых
На Западе рассказали, как Зеленский воспринял арест Ермака
В Европе назвали двух возможных переговорщика с Россией
Россиянка погибла в Таиланде
Наступление ВС РФ на Харьков 18 мая: последние новости, что в Купянске
Политолог предположил, с какой целью Трамп начал подбирать себе преемника
Подозреваемый в двойном убийстве в Москве задержан
ФСБ сообщила о задержании 37 поджигателей за март
В Петербурге ликвидировали крупный узел связи украинских кол-центров
Стало известно, какие статьи впервые применили к пособникам кол-центров
Запретивший ЛГБТ в РФ судья может стать главой коллегии Верховного суда
ФСБ задержала десятки пособников украинских мошенников
Россиян предупредили о риске заражения хантавирусом при уборке
Киллер ОПГ «Ореховская» стал таксистом после отсидки
Звезда французского кино ответил на обвинения в сексуальном насилии
За Ермака внесли залог
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.