Стало известно, какие объекты Ирана включили в список целей для ударов США CNN: Пентагон подготовил список целей в Иране для ударов при возобновлении войны

Пентагон подготовил список потенциальных целей для ударов по Ирану на случай, если президент США Дональд Трамп прикажет возобновить войну на Ближнем Востоке, передает американский телеканал CNN со ссылкой на информированные источники. По информации журналистов, среди рассматриваемых объектов — энергетическая и инфраструктурная сети страны.

Пентагон подготовил серию планов по военным целям на случай, если Трамп в конечном счете решит одобрить новые удары, — говорится в материале.

Канал отметил, что Трамп в воскресенье, 17 мая, после возвращения из Китая обсудил дальнейшие шаги в отношении Тегерана с высокопоставленными членами своей администрации. На встрече в его гольф-клубе в Вирджинии присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник Стив Уиткофф. Телеканал не раскрывает деталей беседы, но обращает внимание, что Трамп разочарован затянувшейся блокадой Ормузского пролива и ее влиянием на мировые нефтяные цены.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что на фоне конфликта вокруг Ирана и остановки транзита через Ормузский пролив мировые запасы нефти сократились до минимума с 2018 года. По данным Morgan Stanley, этот спад, составивший в марте — апреле рекордные 4,8 млн баррелей в сутки, стал крупнейшим за всю историю наблюдений.