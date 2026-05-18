Эксперт противопоставил визиты Трампа и Путина в Китай Бывший разведчик Риттер заявил о провале попыток США разделить Россию и Китай

Китай искренне рад приезду президента России Владимира Путина, в отличие от недавно состоявшегося визита американского лидера Дональда Трампа, заявил в интервью британскому политику Джорджу Гэллоуэю военный эксперт и бывший американский разведчик Скотт Риттер. Аналитик отметил, что завершение визита главы Белого дома вызвало у принимающей стороны чувство глубокого удовлетворения.

По его словам, только после отбытия американской делегации Пекин получил возможность вернуться к конструктивному обсуждению вопросов глобальной повестки. Этот процесс полноценно возобновится уже через несколько дней, когда председатель КНР Си Цзиньпин примет российского лидера.

Россия и Китай будут работать вместе, несмотря на наши попытки их разделить, — резюмировал Риттер.

При этом политику США на мировой арене экс-разведчик охарактеризовал как исключительно деструктивную. По мнению Риттера, Вашингтон умеет лишь разрушать устоявшийся международный порядок и паразитировать на ресурсах союзников.

