Психолог объяснила, когда лайк под фото равен измене

Частые лайки под чужими фотографиями могут стать началом измены, заявила NEWS.ru женский психолог, основатель школы семейных ценностей «Точка G» Евгения Александрова. По ее словам, проблема кроется не в самом действии, а в том, какую реакцию оно вызывает у партнера и какие скрытые процессы запускает в паре.

Одна отметка «Нравится» под фотографией другой девушки — это еще не измена и не повод для скандала. Вопрос в другом: почему это так задевает? Такая реакция часто говорит не о мужчине, а о внутренней опоре женщины. Уверенная в себе девушка не вступает в соревнование с другими, не проверяет телефон партнера, не отслеживает каждую подписку. Но есть ситуации, которые уже нельзя списать на «просто лайк». Если мужчина начинает регулярно переписываться с другими женщинами или регистрироваться на сайтах знакомств, лайкать всех подряд — это уже сигнал, который может стать началом измены, — пояснила Александрова.

Она отметила, что взрослая реакция на тревожные сигналы — не истерика, а спокойная дистанция без манипуляций и унижений. По словам психолога, в вопросах дружбы между мужчиной и женщиной всегда сохраняется риск возникновения симпатии хотя бы с одной стороны, поэтому закрывать глаза на собственный дискомфорт не стоит.

Если мужчина часто ставит лайки женщинам, в такой момент не нужны истерики, допросы и попытки доказать, что вы лучше. Нужна взрослая реакция. Дистанция без манипуляций, игры «смотри, кого потерял» и унижения. Это пауза, в которой женщина может понять, чего хочет от этих отношений, а мужчина — что он делает с их союзом. Отдельный вопрос касается дружбы между разными полами. В таких связях всегда есть риск появления симпатии, интереса или флирта хотя бы с одной стороны. Поэтому в отношениях важно не закрывать глаза на дискомфорт, но и не устраивать войну из-за каждой реакции в соцсетях, — заключила Александрова.

Ранее практикующий психолог Ольга Тетерина заявила, что ключом к сохранению гармонии в паре на долгие годы является уважение личных границ супругов. По ее словам, идеальные отношения невозможно просто найти, их создают два взрослых человека, которые продолжают выбирать друг друга даже после того, как проходит первая влюбленность.