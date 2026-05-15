15 мая 2026 в 15:15

Психолог дал советы, как сохранить счастливые семейные отношения

Психолог Самбурский: нужно уметь радоваться за близкого человека

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чтобы сохранить счастливые семейные отношения, нужно уметь радоваться за близкого человека, посоветовал клинический психолог Станислав Самбурский. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнул, что часто люди действительно умеют поддерживать при проблемах, но не могут искренне разделить моменты счастья.

Во время свадьбы часто говорят фразу «и в горе, и в радости». Так вот интересно, что навык поддерживать в горе у многих все же развит, а в радости часто нет. А ведь когда мы эмоционально присоединяемся к позитивному переживанию другого, наша связь становится крепче. В свою очередь, насмешки, закатывания глаз в ответ и критика личности, наоборот, разрушают отношения, — поделился Самбурский.

Он уточнил, что конфликты бывают в любой семье. Но, отметил специалист, важно, чтобы никто не начинал манипулировать. По словам психолога, это разрушает базовое доверие.

Ранее практикующий психолог Ольга Тетерина заявила, что ключом к сохранению гармонии в паре на долгие годы является уважение личных границ супругов. По ее словам, идеальные отношения невозможно просто найти, их создают два взрослых человека, которые продолжают выбирать друг друга даже после того, как проходит первая влюбленность.

