В Татарстане спасенную лосиху отпустили в дикую природу

В Татарстане спасенную лосиху выпустили в дикую природу, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на Госкомитет по биоресурсам РТ. Животное по кличке Машка было спасена в начале мая прошлого года. Тогда она была еще лосенком и только училась ходить по следам матери.

Как пишет издание, в какой-то момент животное начало тонуть. Ответственность за ее спасение взяли на себя сотрудники Центра внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира. В течение целого года за лосенком ухаживали.

Когда животное выросло и окрепло, его решили выпустить в лес. Для безопасности за Машкой установили устройства слежения.

