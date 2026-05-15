Стало известно, как россияне предпочитают делать повседневные покупки

Россияне совершают около 70% ежедневных покупок в радиусе пяти минут ходьбы от дома, заявила NEWS.ru директор департамента концепции, аренды и управления коммерческой недвижимостью ГК «Страна Девелопмент» Анна Манькова. По ее словам, именно смещение потребительского спроса в сторону локальных сценариев становится главным драйвером развития стрит-ретейла в жилых комплексах.

Спрос на помещения под стрит-ретейл в ЖК вырос на 20–30% за последние несколько лет. Заполняемость таких пространств в части проектов достигает 95% уже на этапе ввода. Драйвером развития коммерческой недвижимости становится смещение потребительского спроса в сторону локальных сценариев. Несмотря на нынешнюю турбулентную ситуацию в ретейл-бизнесе, этот сегмент как будто живет по своим правилам. Пока крупные сети оптимизируют площади, магазины у дома переживают ренессанс. До 60–70% повседневных покупок россияне готовы совершать в радиусе пяти или 10 минут ходьбы от дома. Это формирует стабильный пешеходный трафик, который может обеспечить не каждый ТЦ, — пояснила Манькова.

Она отметила, что существенное влияние на формат оказало развитие электронной коммерции, которая не вытеснила офлайн-торговлю, как прогнозировали на рынке еще несколько лет назад, а трансформировала ее. По словам эксперта, в результате увеличилось число гибридных решений: пунктов выдачи заказов, автоматизированных почтовых станций, дарксторов и шоурумов. Топ-менеджер подчеркнула, что в новых ЖК их доля почти удвоилась за последние три-четыре года.

