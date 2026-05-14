Раскрыта стоимость обслуживания элитного жилья

Стоимость обслуживания элитных жилых объектов в среднем составляет 1 тыс. рублей за квадратный метр, заявил NEWS.ru директор по продажам жилой недвижимости девелоперской компании «Мангазея» Федор Ушаков. В то же время, по его словам, коммунальные платежи обходятся в 15–25 тыс. рублей.

Средняя цена квадратного метра в столичных новостройках премиум-класса составляет 1,1–1,3 млн руб. На старте продаж в перспективных районах варианты встречаются по 650–900 тыс. руб, тогда как в топовых локациях вроде Остоженки цена превышает 3–4 млн рублей. При длительном сроке кредита важно учитывать не только ипотечный платеж, но и стоимость обслуживания жилья, которая в премиум-сегменте может существенно повлиять на общую экономику владения. В среднем эксплуатационные расходы составляют от 1 тыс. руб. за квадратный метр ежемесячно плюс коммунальные платежи 15–25 тыс. рублей, — поделился Ушаков.

Он подчеркнул, что в топовых проектах в центре Москвы совокупная нагрузка достигает 150–200 тыс. рублей. На этом фоне, по словам эксперта, выбор элитной недвижимости — это компромисс между престижным активом и готовностью платить за высококлассный сервис.

Ранее руководитель центра загородной недвижимости Антон Сауков отметил, что аренда загородного дома с удобствами и мебелью в крупных российских городах обойдется как однокомнатная квартира. По его словам, в Москве минимальная стоимость составляет 70–80 тыс. рублей в месяц, в то время как в Волгограде и Омске она начинается от 25 тыс. рублей.