13 мая 2026 в 18:12

Верховный суд России отменил приговор школьнице за кражу

ВС РФ отменил приговор школьнице из Бугульмы за кражу из магазина на 5674 рубля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Верховный суд России отменил приговор школьнице, уличенной в мелкой краже из магазина, сообщает ТАСС. Она совершила кражу из гипермаркета в Бугульме на сумму 5674 рубля.

Приговор мирового судьи <…> и кассационное постановление Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 24 сентября 2025 года в отношении несовершеннолетней отменить, уголовное дело прекратить за отсутствием в деянии состава преступления ввиду малозначительности, — отмечается в решении.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае будут судить 49-летнюю продавца-консультанта из отдела по реализации лотерейных билетов. Ее обвиняют в хищении имущества на общую сумму почти 400 тыс. рублей. В период с января 2025 года по февраль 2026 года женщина похитила более 700 лотерейных билетов.

До этого в Санкт-Петербурге местного жителя осудили за хищение техники из магазина. Его приговорили к одному году и четырем месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Сумма ущерба превысила 15 тыс. рублей.

