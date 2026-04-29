Петербуржец получил срок в колонии за кражу техники

В Санкт-Петербурге мужчину приговорили к году и четырем месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за кражу техники из местного магазина, пишет «МК в Питере» со ссылкой на прокуратуру. Общая сумма ущерба составила свыше 15 тыс. рублей.

Осужденный несколько раз приходил в магазин на Гражданском проспекте, используя в качестве маскировки темные очки и кепку. В первый раз он незаметно украл портативную музыкальную колонку. После этого он посетил торговую точку еще два раза, похитив беспроводную мышь и электрическую зубную щетку.

