29 апреля 2026 в 15:26

Петербуржец получил срок в колонии за кражу техники

Петербуржца приговорили к лишению свободы в колонии за кражу техники

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге мужчину приговорили к году и четырем месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за кражу техники из местного магазина, пишет «МК в Питере» со ссылкой на прокуратуру. Общая сумма ущерба составила свыше 15 тыс. рублей.

Осужденный несколько раз приходил в магазин на Гражданском проспекте, используя в качестве маскировки темные очки и кепку. В первый раз он незаметно украл портативную музыкальную колонку. После этого он посетил торговую точку еще два раза, похитив беспроводную мышь и электрическую зубную щетку.

Ранее житель Красноярска предстанет перед судом за кражу дорогостоящей куртки. Стоимость предмета одежды составила 32 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

