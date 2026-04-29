Жителя Красноярска обвинили в краже дорогостоящей куртки из наркодиспансера

Житель Красноярска предстанет перед судом за кражу дорогостоящей куртки, сообщает «МК в Красноярске». Стоимость предмета одежды составила 32 тыс. рублей.

Сообщается, что куртка одного из известных брендов принадлежала 17-летнему подростку. Одежда пропала из гардероба наркологического диспансера в Железнодорожном районе Красноярска, после обнаружения пропажи молодой человек обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

