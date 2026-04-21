Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет В Кургане раскрыли кражу, совершенную 14-летним подростком в 2019 году

В Кургане следователи раскрыли кражу из частного дома, совершенную 14-летним подростком еще в 2019 году в СНТ «Золотая Нива», сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СК. Спустя семь лет следователи вышли на повзрослевшего фигуранта — сейчас ему 21 год.

Лицо, причастное к совершению кражи, было установлено в текущем году. Решающими стали результаты дактилоскопической экспертизы — следы рук, обнаруженные на месте происшествия, совпали с отпечатками подозреваемого, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2019 году подросток выставил стекло и проник в дом в СНТ «Золотая Нива», откуда вынес бытовую технику и другое имущество. Вернуться к делу удалось благодаря базе отпечатков: следы на стекле совпали с данными уже взрослого фигуранта. В ходе расследования он признал вину и полностью возместил ущерб.

Ранее сотрудница пункта выдачи заказов на шоссе Энтузиастов в Москве устроилась на работу с целью хищения дорогих смартфонов. Девушка оформила заказ на два гаджета общей стоимостью 260 тыс. рублей, а после их поступления присвоила технику и скрылась. В отношении 28-летней москвички возбудили уголовное дело о краже.