Задушившей девятилетнюю девочку санитарке вынесли вердикт В Кургане санитарку осудили на 10 лет после удушения ребенка в доме-интернате

Курганский областной суд дал 10 лет колонии общего режима санитарке Шадринского детского дома-интерната, сообщили в Telegram-канале судебной системы региона. Она проходила фигуранткой по делу об убийстве девятилетней девочки.

Осужденная работала санитаркой в Шадринском детском доме-интернате, укладывая спать девятилетнюю девочку, она сдавила шею ребенка рукой, лишив возможности дышать <…> Назначено наказание 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год, — уточнили в суде.

Также с санитарки взыскали компенсацию морального вреда в пользу матери девочки, она составила 2 млн рублей. Трагедия произошла в августе 2025 года.

