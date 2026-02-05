Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 20:27

Задушившей девятилетнюю девочку санитарке вынесли вердикт

В Кургане санитарку осудили на 10 лет после удушения ребенка в доме-интернате

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Курганский областной суд дал 10 лет колонии общего режима санитарке Шадринского детского дома-интерната, сообщили в Telegram-канале судебной системы региона. Она проходила фигуранткой по делу об убийстве девятилетней девочки.

Осужденная работала санитаркой в Шадринском детском доме-интернате, укладывая спать девятилетнюю девочку, она сдавила шею ребенка рукой, лишив возможности дышать <…> Назначено наказание 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год, — уточнили в суде.

Также с санитарки взыскали компенсацию морального вреда в пользу матери девочки, она составила 2 млн рублей. Трагедия произошла в августе 2025 года.

Ранее Химкинский городской суд отправил на принудительное лечение мужчину, который в июне 2025 года в аэропорту Шереметьево бросил двухлетнего ребенка на пол. Приговор был оглашен в открытом режиме после серии закрытых заседаний. По данным СК, 31-летний иностранец, прибывший рейсом из Каира, на момент инцидента находился в состоянии наркотического опьянения.

Задушившей девятилетнюю девочку санитарке вынесли вердикт
