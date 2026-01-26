Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 09:39

Часть школьников УрФО остались дома из-за лютых морозов

В Кургане для младшеклассников отменили очные занятия в школах из-за морозов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Очные занятия в школах Кургана 26 января частично отменили из-за морозов, заявили в пресс-службе городской администрации. Там подчеркнули, что дома остались ученики с первого по четвертый класс первой и второй смен. Они присутствуют на уроках дистанционно.

В связи с низкой температурой воздуха занятия в школах города Кургана с первого по четвертый класс первой и второй смен включительно в очной форме отменяются, — отметили в мэрии.

По данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром в понедельник температура воздуха в городе составила −27 градусов. По словам синоптиков, в последующие дни в Кургане может потеплеть до −6 градусов.

Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за низкой температуры воздуха. Согласно прогнозам, 26 января в городе на Неве может похолодать до −20 градусов. Главной особенностью ближайших суток станет крайне неравномерное распределение холода по городу и области.

До этого стало известно, что в Тюменской области ожидается аномально низкая температура — она опустится до −35 градусов. Как отметили в информационном центре правительства региона, морозы превысят климатическую норму на 10 градусов и будут наблюдаться 26–27 января.

Курган
школьники
морозы
погода
