Часть школьников УрФО остались дома из-за лютых морозов В Кургане для младшеклассников отменили очные занятия в школах из-за морозов

Очные занятия в школах Кургана 26 января частично отменили из-за морозов, заявили в пресс-службе городской администрации. Там подчеркнули, что дома остались ученики с первого по четвертый класс первой и второй смен. Они присутствуют на уроках дистанционно.

В связи с низкой температурой воздуха занятия в школах города Кургана с первого по четвертый класс первой и второй смен включительно в очной форме отменяются, — отметили в мэрии.

По данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром в понедельник температура воздуха в городе составила −27 градусов. По словам синоптиков, в последующие дни в Кургане может потеплеть до −6 градусов.

Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за низкой температуры воздуха. Согласно прогнозам, 26 января в городе на Неве может похолодать до −20 градусов. Главной особенностью ближайших суток станет крайне неравномерное распределение холода по городу и области.

До этого стало известно, что в Тюменской области ожидается аномально низкая температура — она опустится до −35 градусов. Как отметили в информационном центре правительства региона, морозы превысят климатическую норму на 10 градусов и будут наблюдаться 26–27 января.