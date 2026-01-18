Жителей Кургана оставят без телевидения и радио В Курганской области временно прервется вещание телеканалов и радио

Жителей Кургана, Шадринска и Макушинского района предупредили о плановых отключениях телевидения и радио, предупредила Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС). Профилактические работы пройдут с 19 по 23 января.

Так, в Кургане 19 января с 06:00 до 15:00 возможны сбои в трансляции РТРС-1, РТРС-2, а также радиостанций «Радио России», «Вести FM» и «Орфей». В Шадринске 21 января с 06:00 до 15:00 профилактика затронет первый и второй мультиплексы и эфирное радио. В Макушинском районе ежедневно с 06:00 до 15:00 в период с 19 по 23 января возможны перерывы в вещании РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России».

