18 января 2026 в 15:36

Жителей Кургана оставят без телевидения и радио

В Курганской области временно прервется вещание телеканалов и радио

Инженер РТРС Инженер РТРС Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Жителей Кургана, Шадринска и Макушинского района предупредили о плановых отключениях телевидения и радио, предупредила Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС). Профилактические работы пройдут с 19 по 23 января.

Так, в Кургане 19 января с 06:00 до 15:00 возможны сбои в трансляции РТРС-1, РТРС-2, а также радиостанций «Радио России», «Вести FM» и «Орфей». В Шадринске 21 января с 06:00 до 15:00 профилактика затронет первый и второй мультиплексы и эфирное радио. В Макушинском районе ежедневно с 06:00 до 15:00 в период с 19 по 23 января возможны перерывы в вещании РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России».

До этого стало известно, что перебои с мобильной связью 4G в Чувашии привели к тому, что доступным оказался сайт для взрослых. Ресурс, который предлагает услуги «секса по телефону», попал в белые списки.

Ранее появилась информация, что Роскомнадзор в настоящее время не применяет новые ограничительные меры в отношении мессенджера Telegram. До этого россияне стали жаловаться на работу платформы. Отмечалось, что видео загружаются медленно.

телеканалы
радио
Курган
интернет
