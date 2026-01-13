Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 18:45

В Чувашии сайт для взрослых заработал при отключенном 4G

Перебои с мобильной связью 4G в Чувашии привели к тому, что доступным оказался сайт для взрослых, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, ресурс, который предлагает услуги «секса по телефону», попал в белые списки.

Очевидцы отмечают, что регион оказался в «нулевых», поскольку перестали исправно работать банковские приложения, портал «Госуслуги», а также зарядки для электромобилей, паркоматы и другие популярные сервисы. Однако сайт для взрослых работает даже при отключенном мобильном интернете. Местные власти пояснили, что ограничения ввели на федеральном уровне, а министерство или операторы связи не могут повлиять на сроки их отмены.

Ранее пользователи сообщили о сбое в работе российского провайдера «Триколор». Жалобы на сервис поступили во вторник, 13 января. Всего за день пользователи обратились с претензией на сбои 180 раз, а пик пришелся на Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Утром 12 января в работе сервиса доставки СДЭК также наблюдался масштабный сбой. За один час поступило 775 жалоб, большая часть которых была из Москвы, Магаданской и Ленинградской областей.

