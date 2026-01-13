В работе российского провайдера зафиксировали сбой

Пользователи увидели сбой в работе российского провайдера «Триколор». По данным портала «Сбой.рф», за последние 15 минут поступило 42 жалобы. Такие сведения отражаются в 16:16 по московскому времени.

Всего во вторник, 13 января, поступило 180 жалоб. Пик пришелся на Москву (30% обращений), Санкт-Петербург (13%) и Краснодарский край (10%). Следом идут Ярославская и Самарская области, где поступило 6% и 3% жалоб.

Ранее в работе сервиса доставки СДЭК произошел массовый сбой. Утром в понедельник, 12 января, за один час поступило около 775 жалоб. Большая часть обращений была из Москвы, Магаданской, Ленинградской, Новгородской областей, а также из Санкт-Петербурга.

Также 12 января с проблемами столкнулись пользователи приложения Газпромбанка. При попытке войти в личный кабинет клиенты обнаружили трудности. За 15 минут портал получил сразу 45 жалоб на сбои, большая часть из которых поступила из Москвы и Красноярского края, а также из Ростовской, Свердловской и Ярославской областей.