Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 11:03

В России «упал» СДЭК

В работе сервиса СДЭК произошел сбой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Утром 12 января в работе сервиса доставки СДЭК произошел массовый сбой. По данным сервиса Downdetector, за последний час поступило около 775 жалоб. Большинство поступает из Москвы, Магаданской, Ленинградской, Новгородской областей, Санкт-Петербурга.

Многие не могут открыть приложение, войти в личный кабинет или отследить посылку. Причины пока неизвестны.

Немногим ранее пользователи приложения Газпромбанка столкнулись с трудностями при попытке войти в личный кабинет. Больше всего жалоб поступает от пользователей из Москвы, на втором месте — Красноярский край, на третьем — Ростовская область.

Ранее директор нижегородского филиала МТС Андрей Белов рассказал, что открытый Wi-Fi в кафе, аэропортах и торговых центрах, несмотря на кажущееся удобство, может представлять угрозу для сохранности личной информации. По его словам, в первую очередь важно убедиться в подлинности имени сети.

Тем временем опрос о введении генетического теста для будущих родителей появился в канале MAX председателя Госдумы Вячеслава Володина. Врачи считают, что исследование поможет на этапе планирования беременности оценить риски наследственной патологии у будущего ребенка.

происшествия
сбои
СДЭК
сеть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван лауреат «Золотого глобуса» за лучшую мужскую роль
Мясников посоветовал перейти на воду после новогодних застолий
Нарколог предупредила о неочевидных последствиях употребления алкоголя
Мужчины разозлились на владельцев бани и подожгли ее
В США указали на конец эпохи однополярного господства
Биткоин подорожал на 5%
Московские врачи спасли пациента с крайне редким заболеванием ушей
«Флаг поставлен в коридоре»: в Гренландии могли закрыть консульство США
Пассажиров двух поездов эвакуировали из-за анонимных сообщений
«Признают в один голос»: в Эстонии забили тревогу из-за нехватки тиров
В ГД ответили, считается ли отправка сотрудника к психиатру дискриминацией
На Западе заявили об окончании «отдыха от истории» для Европы
Экс-тренер «Зенита» раскрыл, кто выиграл от обмена Дивеева на Гонду
В РКН ответили на вопрос о разблокировке Roblox
Трамп иронично высказался об обороноспособности Гренландии
Власти Украины захотели продлить мобилизацию и военное положение
Четыре района Курской области остались без света после удара БПЛА
Питомец из России стал триумфатором рейтинга Всемирной федерации кошек
Российский Су-75 Checkmate готовится к первому полету
Комитет ГД одобрил проект о служивших по контракту в ВС РФ иностранцах
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.