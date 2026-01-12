В России «упал» СДЭК

Утром 12 января в работе сервиса доставки СДЭК произошел массовый сбой. По данным сервиса Downdetector, за последний час поступило около 775 жалоб. Большинство поступает из Москвы, Магаданской, Ленинградской, Новгородской областей, Санкт-Петербурга.

Многие не могут открыть приложение, войти в личный кабинет или отследить посылку. Причины пока неизвестны.

Немногим ранее пользователи приложения Газпромбанка столкнулись с трудностями при попытке войти в личный кабинет. Больше всего жалоб поступает от пользователей из Москвы, на втором месте — Красноярский край, на третьем — Ростовская область.

Ранее директор нижегородского филиала МТС Андрей Белов рассказал, что открытый Wi-Fi в кафе, аэропортах и торговых центрах, несмотря на кажущееся удобство, может представлять угрозу для сохранности личной информации. По его словам, в первую очередь важно убедиться в подлинности имени сети.

Тем временем опрос о введении генетического теста для будущих родителей появился в канале MAX председателя Госдумы Вячеслава Володина. Врачи считают, что исследование поможет на этапе планирования беременности оценить риски наследственной патологии у будущего ребенка.