Названа причина массового сбоя в работе СДЭК

Массовый сбой в СДЭК был связан с техническими работами, заявили NEWS.ru в пресс-службе компании. Там отметили, что инцидент привел к временным перебоям в функционировании некоторых каналов коммуникации с клиентами. По словам специалистов, в настоящее время сервис работает в штатном режиме.

Утром 18 августа на инфраструктуре СДЭК проводились работы, направленные на улучшение качества и скорости обслуживания. К сожалению, в ряде случаев они могли привести к краткосрочной остановке работы ряда каналов коммуникации с клиентами. По состоянию на 12:00 работы завершены, — пояснили представители компании.

Ранее сообщалось, что за час пользователи Сети оставили 282 жалобы на работу СДЭК. Россияне не могли зайти в личные кабинеты. Больше всего жалоб поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа (6%), на втором месте — Ивановская область (5%), на третьем — Санкт-Петербург (4%).

Пользователи WhatsApp ранее столкнулись со сбоями в работе мессенджера, о чем свидетельствуют данные сервиса мониторинга Downdetector. Больше всего жалоб (5%) было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе.