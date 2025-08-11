Пользователи WhatsApp пожаловались на сбои второй раз за день

Пользователи WhatsApp столкнулись со сбоями в работе мессенджера, об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга Downdetector. Согласно его подсчетам, только за последние 60 минут поступило 100 жалоб на неполадки.

Больше всего жалоб (5%) зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе. Также с проблемами столкнулись жители Петербурга и Москвы (по 4%). Сбои отметили и в Московской (3%) и Новосибирской (2%) областях.

Утром 11 августа пользователи WhatsApp уже жаловались на проблемы с работой мессенджера. По данным Downdetector, проблемы начали появляться с 8:30 по московскому времени. Первый заметный всплеск жалоб зарегистрирован в 9:30 — 107 сообщений о неполадках.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко прокомментировал слухи о замедлении работы WhatsApp. По его словам, в Госдуме и Минцифры не обсуждалась блокировка мессенджера. Однако депутат подтвердил, что перебои в работе мессенджера есть как в Москве, так и в других регионах.