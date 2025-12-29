Руководитель театра оценил постановки по успешным фильмам

Спектакли по фильмам могут стать большим риском, заявил НСН художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Он отметил, что в постановках бывает сложно повторить успех известных кинокартин.

Главная сложность постановок по киносценариям заключается в том, что все время будет борьба за соответствие с образом и воспоминаниями о фильме. Тем более что фильмы берут в театр, как правило, очень популярные, а это же целый мир, особенно когда он связан с детством, — рассказал Грымов.

Руководитель подчеркнул, что в спектаклях драматического театра очень тяжело повторить финансовый успех картины. По его словам, несмотря на сложности, есть и примеры удачных постановок.

Ранее прапраправнучатый племянник композитора Петра Чайковского Денис фон Мекк заявил, что просмотр балета Петра Чайковского «Щелкунчик» давно носит звание одной из главных рождественских традиций в США. По его мнению, спектакль может развивать у американцев интерес к русскому миру.