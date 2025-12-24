Потомок Чайковского раскрыл, как влияет «Щелкунчик» на образ России Потомок Чайковского Денис фон Мекк назвал балет «Щелкунчик» традицией в США

Просмотр балета Петра Чайковского «Щелкунчик» давно носит звание одной из главных рождественских традиций в США, заявил РИА Новости пра-пра-правнучатый племянник композитора Денис фон Мекк. По его мнению, спектакль может развивать у американцев интерес к русскому миру.

«Щелкунчик» — это всенародно любимый балет, который ассоциируется у большинства американцев с Рождеством — главным семейным неполитическим праздником, — уточнил собеседник агентства.

Потомок композитора отметил, что эта музыка звучит полностью или фрагментами как в театре, так и по радио и телевидению, в рекламе. Балет «Щелкунчик» способствует формированию положительного образа русской культуры среди жителей США, считает собеседник агентства. Потомок Чайковского подчеркнул, что эта музыка показывает сердце и душу композитора слушателям разных национальностей. Также он назвал музыку частью культурного кода россиян.

