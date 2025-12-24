Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 10:42

Потомок Чайковского раскрыл, как влияет «Щелкунчик» на образ России

Потомок Чайковского Денис фон Мекк назвал балет «Щелкунчик» традицией в США

Фото: Norwegian National Opera & Balle/XinHua/Global Look Press
Просмотр балета Петра Чайковского «Щелкунчик» давно носит звание одной из главных рождественских традиций в США, заявил РИА Новости пра-пра-правнучатый племянник композитора Денис фон Мекк. По его мнению, спектакль может развивать у американцев интерес к русскому миру.

«Щелкунчик» — это всенародно любимый балет, который ассоциируется у большинства американцев с Рождеством — главным семейным неполитическим праздником, — уточнил собеседник агентства.

Потомок композитора отметил, что эта музыка звучит полностью или фрагментами как в театре, так и по радио и телевидению, в рекламе. Балет «Щелкунчик» способствует формированию положительного образа русской культуры среди жителей США, считает собеседник агентства. Потомок Чайковского подчеркнул, что эта музыка показывает сердце и душу композитора слушателям разных национальностей. Также он назвал музыку частью культурного кода россиян.

Ранее руководитель Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе признался, что ему надоела накаляющаяся атмосфера вокруг стоимости билетов на «Щелкунчика». Артист уточнил, что высокая стоимость премиальных мест на постановке — это нормальное явление.

Пётр Чайковский
балет
спектакли
композиторы
