Цискаридзе ответил критикам цен на «Щелкунчика» Цискаридзе заявил об усталости от истерики вокруг цен на «Щелкунчика»

Руководитель Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в беседе с MK.RU признался, что ему надоела накаляющаяся атмосфера вокруг стоимости билетов на классический новогодний балет «Щелкунчик». Артист уточнил, что никогда не делал масштабных заявлений на данную тему.

Я так устал от всей этой истерики вокруг цен. Во-первых, я никогда не делал никаких специальных заявлений по билетам. Однажды на форуме ребенок спросил меня о Большом театре и о ценах — я ему ответил. И после этого мой ответ разошелся по всем СМИ, — сказал Цискаридзе.

Худрук отметил, что премиальная стоимость мест в первых рядах партера является давно сложившейся традицией. Он вспомнил, как в детстве с матерью регулярно ходил на спектакли в Кремлевский Дворец съездов, приобретая недорогие билеты на боковые места.

Отдельно Цискаридзе затронул проблему перекупщиков, которые, по его мнению, наносят ущерб репутации театров. Он указал, что спекулянты часто приводят к полупустым залам к концу представления, поскольку зрители отказываются покупать у них билеты по завышенной цене. Для борьбы с этим явлением в театрах сохраняется категория недорогих билетов, доступная широкой публике.

Ранее стало известно, что билеты на балет «Щелкунчик», намеченный на 31 декабря в 12:00 по московскому времени, раскупили на сайте Большого театра всего за полтора часа. Продажи стартовали в полдень по московскому времени в пятницу, 5 декабря, спустя всего 10 минут из 304 мест свободными оставались менее сотни.