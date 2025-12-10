Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 17:27

Цискаридзе ответил критикам цен на «Щелкунчика»

Цискаридзе заявил об усталости от истерики вокруг цен на «Щелкунчика»

Николай Цискаридзе Николай Цискаридзе Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Руководитель Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в беседе с MK.RU признался, что ему надоела накаляющаяся атмосфера вокруг стоимости билетов на классический новогодний балет «Щелкунчик». Артист уточнил, что никогда не делал масштабных заявлений на данную тему.

Я так устал от всей этой истерики вокруг цен. Во-первых, я никогда не делал никаких специальных заявлений по билетам. Однажды на форуме ребенок спросил меня о Большом театре и о ценах — я ему ответил. И после этого мой ответ разошелся по всем СМИ, — сказал Цискаридзе.

Худрук отметил, что премиальная стоимость мест в первых рядах партера является давно сложившейся традицией. Он вспомнил, как в детстве с матерью регулярно ходил на спектакли в Кремлевский Дворец съездов, приобретая недорогие билеты на боковые места.

Отдельно Цискаридзе затронул проблему перекупщиков, которые, по его мнению, наносят ущерб репутации театров. Он указал, что спекулянты часто приводят к полупустым залам к концу представления, поскольку зрители отказываются покупать у них билеты по завышенной цене. Для борьбы с этим явлением в театрах сохраняется категория недорогих билетов, доступная широкой публике.

Ранее стало известно, что билеты на балет «Щелкунчик», намеченный на 31 декабря в 12:00 по московскому времени, раскупили на сайте Большого театра всего за полтора часа. Продажи стартовали в полдень по московскому времени в пятницу, 5 декабря, спустя всего 10 минут из 304 мест свободными оставались менее сотни.

Россия
Николай Цискаридзе
билеты
щелкунчик
цены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Калужская область попала под удар украинских БПЛА
США продлили одну лицензию в отношении ЛУКОЙЛа
В Петербурге рассмотрели более полусотни дел, связанных со «схемой Долиной»
В Госдуме ответили, кто может стоять за покушением на Миндича
Украинские власти задержали судно под чужим флагом
Политолог раскрыл, почему Зеленский согласился на выборы
МИД Литвы вручил ноту протеста поверенному в делах Белоруссии
В Европе изменили мнение о целостности Украины
Политик предупредил ЕС о последствиях блокады Калининграда
Украинец убивал пленных за слова «Слава России» и теперь сел на пожизненное
Галузин обсудил с замглавы МИД Азербайджана нормализацию с Арменией
Картину известного художника продадут на аукционе за $1,5 млн в Москве
Политолог предположил, какая судьба может ждать Зеленского
Секрет идеального салата «Медвежья шубка» с тофу и яркими овощами
Пожар площадью 200 квадратных метров вспыхнул на рынке в Петербурге
Центробанк повысил курс доллара
На Украине увидели угрозу для одного города в ДНР
В Госдуме объяснили, зачем Трамп поднял вопрос коррупции на Украине
Блогера Ефремова осудили по делу о финансировании ФБК
В США оценили влияние освобождения Красноармейска на переговоры
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.