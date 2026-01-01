Собянин сделал заявление после атаки ВСУ на кафе в Новый год

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал чудовищным преступлением удар ВСУ по селу Хорлы в Херсонской области и выразил соболезнования родственникам погибших. В мессенджере MAX он отметил, что столица готова оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Москва готова оказать всю необходимую помощь, — отметил Собянин.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что Россия может потребовать от Украины освобождения территорий вплоть до Одессы после удара по кафе в Хорлах Херсонской области. Он также подчеркнул, что атака станет фактором ужесточения позиции Москвы на переговорах. По его словам, «потеря территорий для Киева — политическое самоубийство и признание проигрыша».

ВСУ атаковали кафе в Хорлах тремя БПЛА в новогоднюю ночь. В заведении было более 100 человек. По словам губернатора Владимира Сальдо, там было много молодежи в возрасте 20–25 лет. По последним данным, больницы приняли 13 пострадавших, включая двоих детей. Число жертв атаки ВСУ превысило 24 человека.