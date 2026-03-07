Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 18:01

В Госдуме обрушились с критикой на застрявших в Дубае россиян

Журавлев: россиянам не стоило отдыхать в ОАЭ, где есть базы американцев

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Гражданам России, которые застряли в Дубае, стоило учитывать, что на территории страны находятся две военные базы США, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев в разговоре с Lenta.ru. По его словам, в ОАЭ размещены авиабаза «Аль-Дафра» и морская база «Джебель-Али».

Как считает депутат, россиянам, которые выбирали этот регион для инвестиций, жизни или отдыха, следовало лучше понимать сложные отношения арабских стран с соседями. Он также добавил, что удар Ирана по ОАЭ стоило предугадать.

А все потому, что жить и отдыхать собирались вдали от нашей родины, бросив ее в трудный момент и поставив не на того арабского скакуна, — сказал парламентарий.

Ранее международный аэропорт Дубая приостановил свою работу. Воздушную гавань закрыли в целях обеспечения безопасности.

До этого Минобрнауки России призвало российских студентов, находящихся в ОАЭ, встать на консульский учет из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке. В ведомстве отметили, что регистрация граждан позволит ускорить связь с соотечественниками. По информации министерства, в Эмиратах на базе филиалов российских вузов обучается 127 студентов из России.

Дубай
туристы
Алексей Журавлев
ОАЭ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Екатеринбурге ищут загадочно пропавшую пермячку
Замена Гузеевой, роман с женатым, поцелуй с Петровым: как живет Аронова
Бастрыкин подвел итоги 15-летней работы Следкома
В Иране определились со сроками выбора лидера страны
Раскрыто, сколько украинских военных получили пожизненные сроки
В МИД отреагировали на заявления об обязанности китайцев служить в ВС РФ
Американский ядерный бомбардировщик приблизился к Ближнему Востоку
Стало известно, сколько судей оказались под прицелом СК
«Продолжим поддерживать»: Макрон дал обещание Киеву после атаки на Иран
Россиянам раскрыли топ-3 ошибки при участии в ПДС
В Сети распространилось приглашение на «прощальный вечер» Симоньян
Американскую авиабазу Харир в Ираке разнесли в пух и прах
США выдали Венесуэле официальную индульгенцию
В Кувейте сбили десятки иранских беспилотников
«Сложности»: Гуменник о переживаниях на Гран-при России
Трамп назвал главный источник насилия наркокартелей
Эпидемия опасного заболевания накрыла Сибирь
В посольстве Германии в России сделали заявление о ядерном оружии
Безруков пожертвовал курсом во ВГИКе ради МХАТа
В Швеции закатили очередную истерику перед российским послом
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.