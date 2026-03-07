В Госдуме обрушились с критикой на застрявших в Дубае россиян

В Госдуме обрушились с критикой на застрявших в Дубае россиян Журавлев: россиянам не стоило отдыхать в ОАЭ, где есть базы американцев

Гражданам России, которые застряли в Дубае, стоило учитывать, что на территории страны находятся две военные базы США, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев в разговоре с Lenta.ru. По его словам, в ОАЭ размещены авиабаза «Аль-Дафра» и морская база «Джебель-Али».

Как считает депутат, россиянам, которые выбирали этот регион для инвестиций, жизни или отдыха, следовало лучше понимать сложные отношения арабских стран с соседями. Он также добавил, что удар Ирана по ОАЭ стоило предугадать.

А все потому, что жить и отдыхать собирались вдали от нашей родины, бросив ее в трудный момент и поставив не на того арабского скакуна, — сказал парламентарий.

Ранее международный аэропорт Дубая приостановил свою работу. Воздушную гавань закрыли в целях обеспечения безопасности.

До этого Минобрнауки России призвало российских студентов, находящихся в ОАЭ, встать на консульский учет из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке. В ведомстве отметили, что регистрация граждан позволит ускорить связь с соотечественниками. По информации министерства, в Эмиратах на базе филиалов российских вузов обучается 127 студентов из России.