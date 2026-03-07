В Кувейте сбили десятки иранских беспилотников

Средства противовоздушной обороны Кувейта сбили 23 иранских БПЛА за последние 48 часов, сообщило министерство обороны эмирата в соцсети X. Кроме того, за последнюю неделю системы ПВО обнаружили 14 запущенных баллистических ракет, перехватив 12 из них. С начала обострения ситуации сирены воздушной тревоги активировались 67 раз, добавили там.

За последние 48 часов мы успешно зафиксировали запуск 23 беспилотников и нейтрализовали их, — сказано в сообщении.

На фоне этого Кувейтская нефтяная компания (KPC) объявила о временном сокращении добычи и переработки нефти из-за угроз со стороны Ирана. В заявлении сказано, что такое решение принято в ответ на неоднократные и незаконные атаки против Кувейта.

До этого президент США Дональд Трамп рассказал, что американские силы в ходе операции против Ирана потопили 42 военных корабля республики. Какие-либо подробности он раскрывать не стал, отметив только, что некоторые судна были довольно большие. Политик также считает, что Иран «капитулировал» перед соседними странами на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Тегеран прекратил наносить по ним удары.