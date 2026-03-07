Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 18:59

В Кувейте сбили десятки иранских беспилотников

Противовоздушная оборона Кувейта перехватила 23 БПЛА за 48 часов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Средства противовоздушной обороны Кувейта сбили 23 иранских БПЛА за последние 48 часов, сообщило министерство обороны эмирата в соцсети X. Кроме того, за последнюю неделю системы ПВО обнаружили 14 запущенных баллистических ракет, перехватив 12 из них. С начала обострения ситуации сирены воздушной тревоги активировались 67 раз, добавили там.

За последние 48 часов мы успешно зафиксировали запуск 23 беспилотников и нейтрализовали их, — сказано в сообщении.

На фоне этого Кувейтская нефтяная компания (KPC) объявила о временном сокращении добычи и переработки нефти из-за угроз со стороны Ирана. В заявлении сказано, что такое решение принято в ответ на неоднократные и незаконные атаки против Кувейта.

До этого президент США Дональд Трамп рассказал, что американские силы в ходе операции против Ирана потопили 42 военных корабля республики. Какие-либо подробности он раскрывать не стал, отметив только, что некоторые судна были довольно большие. Политик также считает, что Иран «капитулировал» перед соседними странами на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Тегеран прекратил наносить по ним удары.

Кувейт
происшествия
БПЛА
атаки
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Екатеринбурге ищут загадочно пропавшую пермячку
Замена Гузеевой, роман с женатым, поцелуй с Петровым: как живет Аронова
Бастрыкин подвел итоги 15-летней работы Следкома
В Иране определились со сроками выбора лидера страны
Раскрыто, сколько украинских военных получили пожизненные сроки
В МИД отреагировали на заявления об обязанности китайцев служить в ВС РФ
Американский ядерный бомбардировщик приблизился к Ближнему Востоку
Стало известно, сколько судей оказались под прицелом СК
«Продолжим поддерживать»: Макрон дал обещание Киеву после атаки на Иран
Россиянам раскрыли топ-3 ошибки при участии в ПДС
В Сети распространилось приглашение на «прощальный вечер» Симоньян
Американскую авиабазу Харир в Ираке разнесли в пух и прах
США выдали Венесуэле официальную индульгенцию
В Кувейте сбили десятки иранских беспилотников
«Сложности»: Гуменник о переживаниях на Гран-при России
Трамп назвал главный источник насилия наркокартелей
Эпидемия опасного заболевания накрыла Сибирь
В посольстве Германии в России сделали заявление о ядерном оружии
Безруков пожертвовал курсом во ВГИКе ради МХАТа
В Швеции закатили очередную истерику перед российским послом
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.