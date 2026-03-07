Трамп рассекретил количество уничтоженных иранских кораблей

Американские силы в ходе операции против Ирана потопили 42 военных корабля республики, заявил ходе саммита «Щит Америки» во Флориде президент США Дональд Трамп. Какие-лимбо подробности он раскрывать не стал, отметив только, что некоторые судна были довольно большие.

Мы уничтожили 42 военных корабля, некоторые из них довольно большие, — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что Иран «капитулировал» перед соседними странами на Ближнем Востоке. Он сделал вывод, подчеркнув, что Тегеран прекратил наносить по ним удары.

До этого американские аналитики заявили, что война с Ираном, начатая по инициативе американского лидера, стала унижением вице-президента США Джей Ди Вэнса. В частности, политик во время предвыборной кампании обещал, что страна не вступит в конфликт с Тегераном.