07 марта 2026 в 17:07

«В ужасном положении»: Трамп о капитуляции Ирана

Трамп заявил о капитуляции Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иран «капитулировал» перед соседними странами на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social. Он сделал вывод, подчеркнув, что Тегеран прекратил наносить по ним удары.

Иран, который находится в ужасном положении, извинился и капитулировал перед своими ближневосточными соседями, пообещав, что больше не будет по ним стрелять. Это обещание было дано только из-за непрекращающихся атак США и Израиля, — констатировал американский лидер.

Ранее американские аналитики заявили, что война с Ираном, начатая по инициативе американского лидера, стала унижением для вице-президента США Джей Ди Вэнса. В частности, политик во время предвыборной кампании обещал, что страна не вступит в конфликт с Тегераном.

Также востоковед Лана Раванди-Фадаи назвала выход Соединенных Штатов из ядерной сделки в 2018 году ударом для Ирана. Она подчеркнула, что Тегеран добросовестно выполнял условия соглашения, включая контроль МАГАТЭ и ограничение обогащения урана, в обмен на снятие санкций, однако американская сторона нарушила договоренности.

