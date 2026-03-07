МИД России призвал Иран и Азербайджан к благоразумию

Россия призывает Иран и Азербайджан к благоразумию, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем обращении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, она отметила, что обе страны являются стратегическими партнерами РФ.

Мы призываем обе стороны проявлять максимальное благоразумие, воздерживаться от непродуманных шагов и не создавать новые разделительные линии в регионе в ущерб принципу добрососедства, — сказала дипломат.

Также Захарова выразила мнение, что США и Израиль пытаются свергнуть законную власть в Иране, так как он отказал подчиняться коллективному Западу. По ее словам, Тель-Авив и Вашингтон нарушают международные права.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Иран должен дать разъяснения в связи с атакой БПЛА на Нахичевань и принести извинения за инцидент. Глава государства подчеркнул, что Баку решительно осуждает «этот отвратительный террористический акт».